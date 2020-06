Chiavari: pista ciclabile, si pedala tra caruggio e corso Millo

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo



Pista ciclabile del centro storico cittadino: da oggi è percorribile anche il tratto di via Martiri della Liberazione compreso tra viale Millo e via Dallorso.

Questa mattina l’installazione della segnaletica verticale, realizzata dagli operai comunali, che consentirà ai cittadini di attraversare il caruggio in bicicletta, ad eccezione della parte tra piazza Matteotti e via Dallorso, che resta solamente pedonale.



Ultimo step, previsto nelle prossime settimane, la predisposizione della segnaletica orizzontale nel vecchio percorso ciclabile, costruito anni fa, in viale Millo (lato levante) e presso alcuni attraversamenti pedonali.