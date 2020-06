Chiavari: l’acqua del Rupinaro trasferita al depuratore

Tra gli interventi previsti dall’Amministrazione di Chiavari sul fronte mare, è in corso anche (vedi foto) la sistemazione alla foce del torrente Rupinaro che crea due tipologie di problemi.

Il primo è l’accumulo di materiale portato a valle dalla corrente: crea una “diga” che fa diventare l’acqua stagnante con ciò che ne consegue. Il materiale portato a valle rende anche difficile alare una barchetta; operazione che eliminata la sabbia sarà molto più semplice. Il materiale verrà conferito in discarica

Dall’inizio della stagione balneare, l’acqua presente nel Rupinaro, quando naturalmente è bassa e non in piena, verrà “girata” direttamente al depuratore di Preli tramite la riattivazione di un ‘griglione’ che si trova sotto il ponte della ferrovia e raccoglie tutto il flusso. Operazione che consente di evitare che, in caso di perdita degli impianti fognari di condomini affacciati sul Rupinaro, l’acqua finisca in mare durante la stagione balneare.

A ulteriore protezione a tutela del turismo e salute del cittadino.