Chiavari: i nuovi contagiati sono giovani, preoccupazione

Sarà la conseguenza della movida? A Chiavari le ultime persone contagiate sono giovani. Ne parla il sindaco Marco Di Capua e dalle sue parole traspare preoccupazione”.

Dice Di Capua: “Le persone in isolamento fiduciario sono 21 (1 in più rispetto a ieri). Di queste, 16 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 20 (nessuna variazione rispetto a ieri).

Di queste 20, 17 sono in isolamento fiduciario al loro domicilio (compresi gli ospiti del Torriglia) mentre sono 3 le persone che sono ricoverate in ospedale.

Dei 17 persone che sono al loro domicilio, 11 sono pazienti del Torriglia e 6 sono le persone positive a casa loro.

Nessuna guarigione e nessun nuovo caso.

Il trend dell’epidemia degli ultimi 21 giorni è buono:

21 giorni fa: 77 positivi;

14 giorni fa: 70 positivi;

7 giorni fa: 28 positivi;

Oggi: 20 positivi.

Gli ultimi contagiati hanno una età giovane, questo significa che non ci dovrebbero essere grossi rischi di morte ma il contagio a genitori o nonni è probabile con tutte le conseguenze del caso.

Mi appello al senso civico dei giovani che hanno (giustamente) voglia di uscire, incontrare gli amici, prendere aperitivi: evitate assembramenti e usate i dpi.

Possiamo uscirne solo se tutti facciamo la nostra parte, con più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole del distanziamento sociale e igiene personale”.