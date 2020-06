A Chiavari, in corso Dante , nel tratto verso viale Kasman, sono iniziati i lavori per modificare le aiuole: al posto delle griglie, che finiscono per diventare ricettacolo di rifiuti, non semplice da pulire, vengono sistemati sanpietrini immersi nella sabbia. Ciò garantisce la pulizia. Analoga operazione era stata fatta con esito positivo in via Trieste.