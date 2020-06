Chiavari, Cicagna, Rapallo: tre autrici al debutto in libreria

Da Panesi Edizioni riceviamo e pubblichiamo

Panesi Edizioni si fa in tre! Dal 26 maggio all’8 giugno sono tre le nuove uscite che la casa editrice del Tigullio ha portato nelle librerie e online per i suoi lettori. Storie diverse e generi diversi per tre “nostre” autrici.

Ha iniziato Cristina Vario, di Cicagna, con “Ritagli di vita. Una storia senza fine”, un racconto sentimentale che mostra le difficoltà di un amore ai tempi in cui social e telefonini non esistevano ancora.

Ha proseguito Silvia Pellas, insegnante di canto presso l’associazione chiavarese “Il mio canto libero”, con i suoi racconti tra sogno e fantasia, raccolti in “Doppia realtà”.

Ultimo in ordine di tempo, “Unico indizio: un talento d’oro”, giallo storico della rapallese Piera Angeloni, in cui si parte dalla Cartagine del post guerre puniche, per approdare a Tabarca, l’isola dei corallari del 1500, fino ad arrivare nella Ripamarina degli anni ‘60, un gioiellino incastonato tra le meraviglie del Tigullio.

Tre libri differenti accomunati dalla stessa passione per la scrittura, che sono disponibili, oltre che online sia in edizione ebook che cartacea, anche presso la Libreria Fieschi di Lavagna e la Libreria Leggi e Sogna di Sestri Levante.