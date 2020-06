Carabinieri: oggi il 206° annuale della fondazione

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo



Ricorre oggi il 206° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che quest’anno assume un significato ancora più profondo in quanto coincide con il centenario della concessione della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera di Guerra dell’Istituzione, per il valore dimostrato e il sangue versato durante il primo conflitto mondiale. Era il 5 giugno 1920 e da allora in questa data si celebra la Festa dell’Arma, nata come “Corpo dei Carabinieri reali” il 13 luglio del 1814.

Il Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli, il Comandante Generale, Gen C.A. Giovanni Nistri, e i Presidenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Opera Nazionale di Assistenza per Orfani dei Militari dell’Arma hanno onorato la ricorrenza rendendo omaggio questa mattina ai Caduti, con la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario del Museo Storico dell’Arma.

Le misure di contenimento della pandemia non hanno consentito di prevedere la tradizionale cerimonia militare, ma come ha ricordato il Comandante Generale nel messaggio rivolto a tutti i carabinieri “la solennità ideale della ricorrenza è interamente riposta nella confermata adesione di tutti ai valori fondanti dell’Istituzione. Tali principi sono emblematicamente sottesi nella concessione, esattamente cento anni fa da oggi, della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla nostra gloriosa Bandiera e hanno ricevuto rinnovata attestazione nelle attività condotte durante l’emergenza sanitaria. Sin dal suo insorgere l’Arma tutta, dai minori livelli ordinativi in su e ovunque sul territorio nazionale, ha rappresentato la più immediata espressione della prossimità dello Stato ai cittadini, dimostrandosi ancora una volta concreta interprete di quel ruolo di rassicurazione, solidarietà e protezione che è patrimonio unanimemente riconosciuto della Sua storia”.

Un contributo prezioso quello offerto dai Carabinieri in questi difficili frangenti, al pari di quello nell’ordinario contrasto a ogni forma di criminalità, reso con abnegazione silenziosa, spesso mettendo a rischio la propria incolumità. Un pericolo reale, testimoniato dai tanti Caduti di ogni tempo, basti ricordare l’eroismo del Vice Brigadiere Salvo d’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, di cui il prossimo 17 ottobre ricorre il centenario della nascita, e l’esempio del Mar. Magg. Vincenzo Carlo Di Gennaro, ai cui famigliari ieri il Generale Nistri ha personalmente consegnato la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, e ultimi, in ordine di tempo, i Caduti App. Sc. Emanuele Anzini e Vice Brig. Mario Cerciello Rega.

Fin dalla sua nascita l’Arma dei Carabinieri è al fianco degli italiani per garantire loro sicurezza e prossimità attraverso la capillare diffusione sul territorio delle oltre 4500 Stazioni e Tenenze territoriali, alle quali si aggiungono le circa 1.000 Stazioni forestali, e contribuisce alla tutela di interessi collettivi attraverso l’impegno dei reparti specializzati. Per far ciò, ha spesso adeguato la propria struttura organizzativa, mantenendosi saldamente ancorata ai propri valori. In quest’opera di continuo rinnovamento cento anni fa nascevano la scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, i Battaglioni Mobili e la Banda musicale dell’Arma.

“La professionalità degli uomini e delle donne dell’Arma presenti in numerose aree del mondo, inquadrati in contingenti multinazionali e interforze a fianco dei colleghi di Esercito, Marina e Aeronautica” è stata sottolineata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa nel suo messaggio augurale per la ricorrenza, evidenziando tra l’altro “lo straordinario impegno per favorire la pacifica convivenza tra i popoli e dare sostegno e migliori prospettive di vita in luoghi e terre remote”.

Il Ministro della Difesa ha invece posto l’attenzione sull’innata capacità dei carabinieri di essere, con garbo e discrezione, sempre vicini ai cittadini, che sanno di poter trovare in ciascun di loro un riferimento sicuro e una mano tesa nelle difficoltà. L’On. Guerini ha pertanto invitato le donne e gli uomini dell’Arma ad essere “fieri ed orgogliosi di questo rapporto privilegiato con gli italiani costruito in più di due secoli di vita, alimentato quotidianamente per garantire sicurezza, legalità e ordine.

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un messaggio indirizzato al Generale Nistri, ha rivolto l’augurio più fervido degli italiani a tutti i carabinieri, sottolineando la dedizione dimostrata in questo periodo particolarmente difficile che “ha confermato quel rapporto di naturale relazione e fiducia con la gente, garantendo la prossimità rassicurante dello Stato, solidarietà e concreta assistenza”. Lo spirito di sacrificio dei militari dell’Arma in favore delle comunità loro affidate è testimoniato anche dall’elevato numero di contagiati e di deceduti, ha proseguito il Capo dello Stato, che ha voluto esprimere la vicinanza e la riconoscenza della Repubblica ai Caduti di ogni tempo e ai loro familiari.

Nella mattinata di oggi 5 giugno, presso la Caserma “Vittorio Veneto” di Genova – Sturla, sede del Comando Legione Carabinieri “Liguria”, il Generale di Brigata Pietro Oresta ed il Comandante Provinciale Colonnello Gianluca Feroce, alla presenza del Prefetto di Genova hanno deposto una corona d’alloro al monumento ai Caduti.

Una semplice cerimonia così disposta dal Comando Generale viste le disposizioni legate all’emergenza sanitaria.

La ricorrenza, tradizionalmente, offre l’opportunità per fare il bilancio di un anno di attività del Comando Provinciale di Genova.

1.178 arresti, 4.835 persone denunciate e 407 truffe online scoperte (con l’arresto di 9 persone e il deferimento di 611 soggetti) sono i numeri dell’attività condotta negli ultimi 12 mesi dai Carabinieri nell’ambito dell’Area Metropolitana.

Nel capoluogo ligure come in ogni più remoto paese della provincia i Carabinieri hanno diuturnamente svolto importanti servizi di sicurezza e prevenzione generale, sottoponendo a controllo 69.475 veicoli e identificando 110.089 persone. Un operato scrupoloso, responsabile e previdente che visto più di 1.000 uomini e donne dell’Arma genovese conseguire risultati di primo piano, in particolare sul piano del contrasto alle attività illegali: a fronte, infatti, dei 31.955 delitti perpetrati in ambito provinciale i Carabinieri hanno proceduto per il 70% circa dei reati complessivamente denunciati alle Forze di polizia, facendo registrare un amento del 2% dei reati perseguiti rispetto all’anno precedente.

Nonostante il calo generalizzato della delittuosità, di oltre il 17%, dovuto agli effetti del lock-down connesso alla pandemia da Covid-19, si è assistito ad un aumento dei reati consumati tra le mura domestiche, fronteggiati dai Carabinieri con l’arresto di 15 soggetti per il reato di violenza sessuale ed il deferimento in stato di libertà di 32 persone, che corrispondo al 20% in più di interventi rispetto ai dati dello scorso anno.

Da segnalare, il significativo calo dei furti in abitazione, del circa 12%, a cui è corrisposto comunque un incremento da parte degli uomini della Benemerita, su Genova e provincia, delle denunce in stato di libertà per tale tipo di reati del 2%.

Principali operazioni di servizio 2019 – 2020

I Carabinieri del Comando Provinciale di Genova, in diversi ambiti investigativi hanno effettuato, da giugno 2019 a maggio 2020, diverse attività di contrasto:

– Opz. “Butterfly” con la quale è stata acclarata la responsabilità di 4 soggetti, tre dei quali tratti in arresto nel 2018 nella flagranza del reato di furto in abitazione, in ordine a cinque furti aggravati (di cui uno tentato), perpetrati utilizzando chiavi bulgare per accedere nelle abitazioni dal cui interno, in taluni casi smurando anche le casseforti presenti, è stata asportata refurtiva per un complessivo provento illecito pari a 72.000 euro, in prevalenza costituito da gioielli e orologi di pregio, denaro contante e monete antiche. In data 31 luglio 2019, è stata data esecuzione in Milano e Genova, all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di 2 dei 4 cittadini georgiani responsabili dei furti in abitazione;

– Opz. “Papa Trafic” a seguito della quale, in data 20 settembre 2019, sono state deferite in s.l. 13 persone ritenute responsabili di aver indebitamente percepito erogazioni in danno allo Stato, ovvero il c.d. “assegno sociale”. I controlli, approfonditi in sinergia con l’INPS, hanno fatto rilevare come alcuni indagati, seppur in possesso di rilevanti patrimoni di beni mobili ed immobili, abbiano dichiarato un sedicente stato di bisogno derivante dal non avere reddito o percepirne uno inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;

– Truffa in danno di Ufficio Postale nel mese di ottobre 2019, si è proceduto all’arresto di una donna, ex dipendente dell’Ufficio Postale di Vobbia nella Valle Scrivia, ritenuta responsabile di peculato, falso ideologico e materiale in atto pubblico, auto riciclaggio ed accesso abusivo a sistema informatico. L’attività traeva origine da una serie di denunce sporte da alcuni cittadini della valle, che avevano constatato ingenti ammanchi dai loro conti di risparmio/deposito postali. Gli accertamenti hanno consentito di affermare che la donna, da circa 20 anni unica dipendente nonché responsabile dell’Ufficio Postale di Vobbia, approfittando della propria posizione aveva attuato in modo seriale, a decorrere dal 2000 e sino al mese di novembre 2018, nei confronti di 19 vittime, un piano finalizzato all’appropriazione di oltre 440.000 euro;

– pz. “Taken” che ha portato all’arresto, il 5 maggio 2020, di 8 soggetti (4 di origine italiana e 4 albanese), in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, ritenuti, a vario titolo, responsabili del reato di associazione a delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina ed aggravata dal reato transnazionale. I provvedimenti sono scaturiti dall’attività di indagine condotta a seguito di una rapina a mano armata perpetrata a Genova nel luglio 2018, ai danni di una sala giochi, per una somma totale di 12.000 €. Gli immediati accertamenti hanno consentito di risalire all’identificazione dei rapinatori (un uomo ed una donna), nonché di individuare un’organizzazione criminale, costituita oltre che dai due rapinatori da altri 6 soggetti di nazionalità italiana ed albanese, specializzata nel traffico di immigrati clandestini. Nello specifico, gli affiliati, dietro il pagamento di consistenti somme di denaro (tra i 1.000 e i 12.000 €) procuravano false identità e relativa documentazione, a cittadini albanesi accompagnandoli, attraversando le province di Genova, Savona e Imperia, in Svizzera o in Inghilterra (via territorio francese). L’organizzazione aveva sviluppato un articolato network, sia a Genova che nelle altre provincie, avvalendosi, a vario titolo, dell’operato di altri 19 sodali (tutti destinatari di misure restrittive diverse dall’arresto) alcuni dei quali residenti a Palermo;

– Opz. “Barbablu” conclusasi con l’esecuzione, il 25 maggio 2020, di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone (sei in carcere, due agli arresti domiciliari e sei sottoposti all’obbligo di dimora con divieto di allontanamento dalla propria abitazione) ritenute a vario titolo responsabili di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata dall’uso delle armi. Nel corso dell’indagine sono state arrestate venti persone in flagranza di reato ex art. 73 D.P.R. 309/90 e due soggetti genovesi su o.c.c. per artt. 73 e 80 D.P.R. 309/90; nonché sequestrare kg. 98,600 di hashish e gr. 21 di cocaina e € 80.000 in banconote di diverso taglio, riferibile all’illecita attività;

– Opz. “Grazie mille” che ha portato all’arresto, il 26 maggio 2020, per spaccio di stupefacenti, tra Chiavari, Lavagna e Carasco, 7 soggetti (sei uomini ed una donna) ed al sequestro di gr. 8,4 cocaina, gr. 52,3 eroina e gr. 14 hashish, nonché circa 8 chilogrammi di marijuana oltre a 10 piante della stessa sostanza. L’attività, iniziata nel febbraio 2019 a seguito di una serie di servizi di osservazione all’indirizzo di un noto pregiudicato membro di una famiglia originaria di Campobasso e più volte balzata agli onori della cronaca per contiguità con il crimine organizzato, ha permesso di notare come l’abitazione lavagnese dell’incriminato fosse meta di soggetti contigui all’ambiente dello spaccio di stupefacenti o noti poiché consumatori abituali.