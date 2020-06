Camogli: un tratto di via Romana chiuso per rifacimento muro

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Francesco Olivari ha firmato l’ordinanza ad oggetto “Interdizione temporanea della circolazione veicolare nella via Romana all’altezza del

civico 31 per rifacimento muro dall’8 giugno 2020 al 3 luglio 2020″.

…Ordina

Per le motivazioni esposte in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

1) La circolazione stradale in via Romana, all’altezza del civico 31, nei 1) giorni dal 8 giugno 2020 e fino al 3 luglio 2020 nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, è così disciplinata:

a) E’ vietata la circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio della ditta incaricata dei lavori di rifacimento e messa in sicurezza del muro;

b) nello stesso tratto è vietata la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio della ditta incaricata dei lavori di rifacimento e messa in sicurezza del muro.

2) La ditta esecutrice dei lavori è incaricata del posizionamento, oltre della segnaletica di cantiere prevista dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, anche della segnaletica di divieto di circolazione veicolare all’altezza del civico 31 da entrambi i sensi di marcia e dei segnali di preavviso relativi all’interdizione alla circolazione, da posizionare almeno 48 ore prima della chiusura della strada, all’incrocio tra via Romana e via Ruffini, all’imbocco da via Romana della strada per raggiungere la pedonale di via Migliaro (Cappelletta di San’Anna) all’intersezione tra

via Romana e la via Aurelia e all’altezza del monastero di San Prospero.

ordinanza n° 53 del 05-06-2020