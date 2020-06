Camogli: a ottobre arriva il maggiordomo di quartiere

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo gli appunti serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

oggi termina il periodo di isolamento fiduciario per un residente rientrato dall’estero, pertanto si azzera il numero dei concittadini in quarantena, mentre restano 3 le persone positive al Covid-19. Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Dal prossimo autunno, per 18 mesi, a Camogli sarà attivo uno degli sportelli diffusi del Maggiordomo di quartiere. (Lo sportello diffuso riguarda più Comuni, nel nostro caso Camogli e Avegno, e sarà aperto per uno o due giorni a settimana). Si tratta di un progetto di Regione Liguria, già avviato in via sperimentale a Genova, per fornire supporto a famiglie, lavoratori e soggetti deboli che, per piccole incombenze quotidiane, potranno rivolgersi ai maggiordomi di quartiere, persone in temporanea difficoltà economica opportunamente formate. Tra i servizi che si potranno richiedere ci sono, per esempio, il ricevimento di pacchi e la consegna al domicilio, il pagamento di bollettini, il ricevimento della posta, il monitoraggio degli anziani, le piccole manutenzioni domestiche, l’aiuto per trovare badanti, colf o babysitter. A breve partirà l’attività per l’allestimento degli sportelli e per la selezione e formazione a distanza dei maggiordomi. Orari e dettagli verranno naturalmente comunicati prima dell’avvio del servizio.

Vi auguro una buona serata.