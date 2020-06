Autostrade: “Class action contro il governo”

Da Augusto Sartori, Fratelli d’Italia Regione Liguria, riceviamo e pubblichiamo

È ormai evidente a tutti che la ministro de Micheli abbia responsabilità gravissime sulla disastrosa situazione delle autostrade liguri.

Lei tanto quando la famiglia Benetton, che gestisce le concessioni.

Assurdo che siano stati bloccati i lavori nei 3 mesi di lockdown.

Oggi che poteva finalmente partire la stagione turistica, abbiamo invece una regione completamente bloccata.

Insomma l’ormai famigerato governo giallo-rosso di dilettanti allo sbaraglio, che oltretutto non ama la Liguria.

Basti pensare che un suo sottosegretario grillino è pure del Tigullio.

Il presidente Toti e l’assessore al turismo Berrino da mesi denunciano questo scandalo, unitamente allo scandalo di Alitalia che ha messo un solo volo giornaliero tra Genova e Roma e in un orario assurdo.

Ora basta, la Liguria merita molto meglio.

Merita soprattutto rispetto, e merita attenzione per chi tra mille difficoltà decide, senza alcun aiuto da parte del governo Conte, di aprire un hotel, un ristorante, uno stabilimento balneare, un bar, di chi prova a lavorare e a dar lavoro.

La pazienza di noi operatori, ma penso di noi Liguri, è colma.

Nei prossimi giorni studieremo la possibilità di fare una class action contro il governo e i concessionari per tutelare le nostre attività, oltre ai tanti Liguri che sono costretti a muoversi periodicamente per lavoro.