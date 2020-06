Attività produttive: via libera a discoteche (ma senza balli), sagre e fiere

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato la nuova ordinanza regionale che dà il via libera alla riapertura delle discoteche “limitatamente – si legge – alle sole attività di somministrazione di bevande e di ristorazione”. Si alla musica dunque ma non ai balli, una linea di comportamento che vale anche per le feste di matrimonio.

Insieme alle discoteche riaprono le residenze universitarie, i parchi acquatici, i corsi di formazione professionale e, nel rispetto delle regole che in vigore anche per le attività produttive, sagre e fiere.

