Zoagli: aree esterne agli esercizi, come fruirne

A Zoagli il commissario prefettizio, dottoressa Ornella Sansalone, ha disposto misure di sostegno al tessuto economico e alle attività commerciali in conseguenza dell’emergenza da Covid19.

Delibera

1. di consentire ai pubblici esercizi, a seguito di istanza da presentare al

protocollo comunale su apposito modulo reso disponibile sul sito internet del Comune, l’estensione delle occupazioni di aree esterne già assentite, per una superficie massima pari al 50% rispetto a quella già in concessione, senza oneri aggiuntivi, al fine di posizionare tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande, necessari per garantire una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto delle predette disposizioni;

2. di disporre che anche tutti gli esercizi (sia pubblici esercizi che laboratori

artigianali alimentari) che in passato non hanno mai usufruito dell’occupazione di aree esterne, a seguito di istanza da presentare al protocollo comunale su apposito modulo reso disponibile sul sito internet del Comune, potranno richiedere l’occupazione di superfici attigue e prospicienti la propria attività, individuate nel rispetto del codice della strada e dell’incolumità degli operatori e degli avventori, al fine di posizionare tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande.

I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande potranno richiedere l’occupazione esterna per una superficie massima pari al 25% della superficie interna dichiarata tale comunque da garantire il posizionamento all’esterno di tavolini e sedie.

I laboratori artigianali alimentari potranno richiedere l’occupazione di una

superficie esterna pari ad un terzo della superficie di vendita per l’allestimento di piani di appoggio utili per la consumazione veloce di pasti e bevande.

Nell’ambito della superficie destinata al consumo sul posto possono essere

installati piani di appoggio fissati a parete oppure tavoli a fungo di altezza non inferiore a cm. 110 e di larghezza non superiore a cm. 40 di materiale liscio, lavabile e disinfettabile.

In entrambi i casi, nessun canone dovrà essere corrisposto per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap);

3. di prevedere che le possibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2 si applichino

– qualora le vigenti disposizioni normative e regolamentari lo consentano –

anche per le aree del demanio marittimo, a condizione che il richiedente stipuli apposito atto con il Comune in quanto titolare di concessione demaniale marittima;

4. di consentire la protezione delle aree esterne di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 volte alla somministrazione di alimenti e bevande mediante l’uso di tende e/o ombrelloni e, qualora il suolo si presenti irregolare, scosceso o non correttamente pavimentato, consentire l’utilizzo di pedane di facile rimozione e non stabilmente infisse al suolo, al fine di garantire che il posizionamento di tavolini e sedie avvenga in condizioni di sicurezza, a tutela dell’incolumità dei clienti;

5. di stabilire che, qualora tali aree dovessero essere servite da qualsiasi

impianto e/o dispositivo, gli stessi dovranno essere eseguiti/installati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dandone comunicazione al Comune;

6. di disporre che le occupazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 saranno

consentite – in via emergenziale e temporanea non oltre la fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020 – al fine di sopperire alla quantità di posti a sedere situati all’interno del locale non utilizzabili per il rispetto del distanziamento sociale imposto dalle norme sul Coronavirus;

7. di prevedere che, per conseguire le finalità di cui ai punti precedenti, le

attività che non possono usufruire di aree attigue potranno utilizzare anche aree date già in concessione ad altri titolari purché nelle immediate vicinanze e previa presentazione di apposito accordo sottoscritto dalle parti;

8. di stabilire che, in ogni caso, le occupazioni esterne di cui ai punti precedenti dovranno avvenire in accordo con le attività attigue, non dovranno interferire con altri esercizi commerciali esistenti nelle vicinanze, non dovranno costituire intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, né invadere la sede stradale, ingressi in portoni, fondi o negozi e dovranno avvenire nel rispetto delle esigenze di sicurezza e dei diritti delle persone con disabilità motorie;

9. di stabilire che, in ogni caso, le occupazioni esterne di cui ai punti

precedenti, dovranno essere rimosse a semplice richiesta del Comune, qualora fossero di intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, o vi fosse la necessità di intervenire per salvaguardare la pubblica incolumità di persone e cose o per altri motivi di pubblico interesse;

10. di precisare che l’autorizzazione all’ampliamento delle occupazioni di aree e spazi pubblici di cui ai precedenti punti riconosciuta in via emergenziale per gli aspetti di competenza comunale, non esenta i richiedenti dall’acquisire eventuali altri pareri, nulla osta e/o autorizzazioni di competenza di altri enti e/o soggetti così come richiesti dalle normative vigenti (es. ASL, Città metropolitana, Anas, Agenzia del Demanio, Regione Liguria ecc.);

11. di precisare altresì che, anche per le nuove occupazioni, dovendo il

concessionario, tra le altre cose, sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell’occupazione e ripristinare il suolo oggetto dell’autorizzazione a proprie spese, qualora dall’occupazione derivino danni al medesimo;

12. di disporre che gli indirizzi dati con il presente provvedimento potranno

essere modificati al fine di recepire eventuali norme legislative, ordinanze

regionali od altri atti di enti sovraordinati che eventualmente dovessero disporre diversamente in materia.

atto n. 26