La scorsa notte i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti a Voltri, in via Don Giovanni Verità per una tromba d’aria. Il forte vento ha scoperchiato la copertura di una attività commerciale. Si sono rese necessarie le operazioni di messa in sicurezza, per evitare lo spargimento di materiale.