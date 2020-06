Riomaggiore: cade da scala, ricoverato in codice rosso

Dal 118 della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Soccorso questo pomeriggio a Riomaggiore per uomo di 65 anni politraumatizzato a causa di una caduta da una scala da un’altezza di circa 3 metri. Intervenuti sul posto: automedica Delta 1 con medico e infermiere e ambulanza Croce Rossa della Spezia. Il paziente ha riportato trauma cranio-facciale-cervicale e agli arti superiori. Dopo essere stato trattato sul posto dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in codice rosso in Shock Room del Pronto Soccorso Spezia.