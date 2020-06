Recco: l’Anpi ha ricordato il discorso di Terracini

Dall’ufficio stampa Anpi Recco sezione Ruby Bonfiglioli riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 3 Giugno a Pannesi : presente anche Anpi Recco sez Ruby Bonfiglioli con Lucia e Anna insieme all’ Anpi Genova , Anpi Santa Margherita e Portofino, altre sez. Anpi , Camera del Lavoro di Genova , autorità locali e Getto Viarengo per ricordare il discorso di Umberto Terracini , già Presidente della Assemblea Costituente , del 2 Giugno 1960 che rappresentò il primo segnale contro il congresso Msi a Genova .

Inizia il percorso per ricordare i 60 anni da quel 30 Giugno …. che segnò la Storia non solo di Genova ma anche dell’ Italia Democratica .