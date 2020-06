Recco: il Consiglio al tempo dei dati sul covid

Il Consiglio comunale, svoltosi anche oggi in modalità online, ha approvato all’unanimità la ratifica di alcune delibere adottate d’urgenza dalla Giunta per fronteggiare l’emergenza Covid e il Regolamento che disciplina l’imposta municipale sugli immobili.

Su quest’ultima proposta di deliberazione il sindaco Carlo Gandolfo, oltre al voto favorevole della maggioranza, ha potuto contare su quello dell’opposizione di “Civica”.

Nella sua dichiarazione di voto il capogruppo Gian Luca Buccilli ha evidenziato come lo schema del regolamento recepisca le esenzioni e le riduzioni già presenti in quello vigente, le misure transitorie introdotte dal governo per mitigare gli effetti dell’emergenza Covid e le proposte innovative suggerite da “Civica”.

Vengono così disciplinate, tra le altre, le riduzioni da applicare alle abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli; agli immobili inagibili o inabitabili, e quelle riservate a chi pratica un ribasso del canone di locazione commerciale indicato nel contratto.

Viene anche introdotta l’assimilazione a prima casa per le unità abitative non locate e possedute da anziani o disabili ricoverati in case di riposo o di cura.

Sul regolamento comunale Imu, Sergio Siri e Marcello Napoli hanno espresso un voto di astensione.

Tutti i consiglieri di opposizione (Ivana Romano di “Onda” era assente) hanno poi invitato il sindaco a rideterminare l’aliquota ordinaria (10,6 per mille), la più alta tra quelle ammesse per legge.



Il Consiglio ha poi discusso l’interpellanza presentata dal gruppo “ImmaginaRecco” sulla mancata comunicazione da parte del sindaco Carlo Gandolfo dei dati sui contagi Covid trasmessi da Asl- 3.

Non sono mancati momenti di tensione quando Sergio Siri ha addebitato al sindaco di aver dichiarato, nel pieno dell’emergenza sanitaria, di non ricevere i dati da Asl, versione che contrasta con quella fornita dalla dottoressa Boccardo in risposta all’istanza firmata anche dal consigliere regionale Gianni Pastorino.

Nella sua replica Gandolfo ha fornito un’ampia e circostanziata documentazione per evidenziare come per almeno due mesi (marzo e aprile) le notifiche ricevute da Asl-3 non fossero puntuali nel contenuto e tempestive nella loro trasmissione: diffonderle avrebbe significato la rappresentazione di una situazione solo parziale e non aggiornata: quindi assai poco attendibile.