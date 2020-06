RASSEGNA STAMPA. Arrivano i primi ‘foresti’

Oggi, giovedì 4 giugno, auguri a Quirino. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: circondare (chiudere tutto intorno; delimitare; attorniarsi). Proverbi: “Malattia della pelle, sanità delle budelle”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase 3. “Primi arrivi di foresti tra seconde case e b&b”; “Novanta giorni in barca sognando il letto di casa”; “Sestri, il prossimo fine settimana negozi aperti anche di sera”; “San Fruttuoso, spiaggia a numero chiuso”; “Nella Baia del silenzio aperitivo in barca”; “Giacopiane preso d’assalto, situazione da monitorare”; “A Sestri si pensa di riunire gli alunni per l’ultimo giorno di scuola”; “Feste di luglio a Chiavari, prime ipotesi”.

Coronavirus: “Tutti pazzi per l’App Immuni”; “Tra gli angeli della spesa a sostegno delle famiglie”.

Lavagna: sopralluogo anti abusivi ad Arenelle. Lavagna: infortunio sul lavoro. Cogorno: rissa al mobilificio. Chiavari: casa di riposo Torriglia, indagato Arnaldo Monteverde. Chiavari: parcheggi di via Colombo gratis anche nei feriali.

Rapallo: lavori sulla A-12, no alla deviazione sulla viabilità ordinaria.

Nervi: Euroflora sarà un evento internazionale.

Lumarzo: a Pannesi il ricordo di Terracini.