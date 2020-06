Rapallo: “Nuovi cestini, si inizia dai parchi comunali”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Ha preso il via l’installazione dei nuovi cestini gettacarta (oltre un centinaio) sul territorio cittadino.

«Abbiamo iniziato con la sostituzione dei cestini ammalorati all’interno dei parchi comunali e con l’installazione dei nuovi contenitori gettacarta laddove sono pervenute segnalazioni e richieste da parte della cittadinanza, come la parte alta di via Mameli, via Milano e via Torino, via tre Scalini, via San Michele di Pagana – spiega Andrea Rizzi, consigliere comunale alla Nettezza Urbana – Nelle prossime settimane, l’installazione proseguirà con altre zone della città».

Riprendono inoltre le iniziative volte al potenziamento della raccolta differenziata, temporaneamente sospese nel periodo di lockdown. «Proseguiremo con la distribuzione dei kit per il “porta a porta” nelle aree frazionali – prosegue Rizzi – In più, è prevista la consegna a tutte le utenze domestiche dei sacchetti di formato idoneo all’inserimento nei cassonetti per la raccolta dell’umido e del secco: prossimamente, comunicheremo le modalità di distribuzione. In più, avvieremo nuovi incontri formativi per incentivare il corretto conferimento dei rifiuti».