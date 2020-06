Rapallo: “Niente ‘Estate Rossa’ in segno di supporto alla ristorazione”

Dal circolo di Rifondazione Comunista di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

A seguito delle vicende legate all’epidemia di Coronavirus, il direttivo del Partito della Rifondazione Comunista di Rapallo annuncia che non si terrà l’edizione 2020 della consueta festa “Estate Rossa”.

La scelta è già ora definitiva, indipendentemente dalle indicazioni che verranno da Governo e istituzioni sanitarie, in ragione del rispetto e del supporto che il Prc vuole dimostrare nei confronti degli operatori della ristorazione e del turismo locali, in vista della loro difficile ripresa.

Per cui, per la prima volta dal dopoguerra non sarà presente nel calendario estivo una festa organizzata da un partito della sinistra rapallese. Ciò non comporterà rallentamenti nelle nostre iniziative di aiuto alla popolazione, come il doposcuola e la scuola di italiano per adulti che, anzi, sono proseguite online durante il lockdown e continueranno ancora: quest’estate tornerà la scuola estiva per il recupero delle materie e per i compiti, mentre sono già aperte le iscrizioni per le attività del prossimo anno, che partiranno come di consueto da ottobre. Per qualsiasi informazione: Telefono 0185 190 8818 Mail didattica@tigulliorap.it

Venendo meno il nostro unico sostegno economico, troveremo forme diverse di finanziamento, che verranno poi annunciate tramite i media locali e i nostri canali social (a proposito, sta arrivando la pagina FB del Circolo di Rapallo del PRC).

L’appuntamento è quindi al prossimo anno solo per la festa, le nostre idee e le nostre azioni non si fermano.