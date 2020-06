Rapallo: “Battellieri in crisi, vanno aiutati”

Da Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

“Concedere gli aiuti economici destinati al settore turistico anche al Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio”. È l’appello di Domenico Cianci, candidato consigliere regionale nella lista Toti Presidente.

“Il servizio dei battellieri è funzionale all’ambito turistico, eppure secondo l’attuale classificazione delle attività economiche il Consorzio non ne fa parte: questo, di fatto, preclude l’accesso a forme di finanziamento specifiche e mirate”.

Il Consorzio opera con nove imbarcazioni e cinquanta unità lavorative tra equipaggi, personale a terra e negli uffici. I dipendenti fissi ad oggi non hanno potuto contare su alcun ammortizzatore sociale. La crisi economica e di liquidità che ha colpito duramente anche le imprese turistiche della Liguria ha reso complicato incerto l’orizzonte del Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio, con la flotta ferma e preoccupazioni crescenti per i prossimi mesi e il 2021.

“La distanza sociale di un metro prevista anche a bordo condizionerà fortemente il numero dei passeggeri che saranno ridotti di due terzi (da 250 a 70-80) con inevitabili conseguenze sui ricavi delle biglietterie – spiega Cianci -. Ecco perché è fondamentale trovare forme di aiuto per il Consorzio. Che, non dimentichiamolo, è stato determinante con il suo servizio nel collegare Portofino agli altri Comuni costieri dopo gli eventi calamitosi del 2018 che fecero crollare la strada provinciale 227. Così come dimostrò grande disponibilità, lo scorso anno, a svolgere il collegamento Moneglia – Portofino dopo la rinuncia dei colleghi spezzini e la richiesta di Regione Liguria”.

Gli operatori economici di Rapallo, Santa Margherita, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante riconoscono l’importanza di questo servizio: i turisti che decidono di imbarcarsi sui battelli alimentano infatti anche l’economia legata a negozi ed esercizi pubblici. “L’attività del Consorzio – conclude Cianci – consente inoltre alle strutture ricettive di offrire ai propri clienti servizi e particolarità paesaggistiche che solo i battelli permettono di vivere. Di fronte all’inadeguatezza del Governo giallorosso, auspico che Regione, Città Metropolitana e Comuni si attivino quanto prima per sostenere questa preziosa e storica realtà del Tigullio”.

(articolo promozionale)