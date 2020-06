Rapallo: A-12 caos, presidii allo svincolo nel fine settimana

Viaggiare in autostrada è una scommessa. Deviazioni, rallentamenti , code. Il tutto a volte neppure segnalato sul sito di Autostrade né comunicato via radio. E’ nato così un Comitato intercomunale per concordare una linea tra amministrazioni e studiare strategie per prevenire, in caso di coda, l’uscita di mezzi dagli svincoli con conseguente invasione dei centri storici. Alla riunione, via internet, hanno partecipato il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco con il comandante della polizia urbana Fabio Lanata. Venerdì, sabato e domenica il casello autostradale di Rapallo sarà presidiato dalla polizia urbana per impedire l’accesso in centro ad eventuali colonne di mezzi che, in caso di coda in A-12, uscissero per proseguire il viaggio lungo la via Aurelia (tra l’altro tra Rapallo e Chiavari con diverse interruzioni semaforiche, anche per cantieri fermi).

Fabio Lanata e Carlo Bagnasco