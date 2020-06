Lettere/ “Recco: ecco perché la gente sceglie altre mete”

Da Tito Saronno (che si definisce furesto) riceviamo e pubblichiamo (chiaramente non condividiamo l’opinione che “la popolazione soggiogata da un clima di terrore degno do una dittatura” ndr)



In merito all’articolo di cui all’oggetto (http://www.levantenews.it/index.php/2020/06/03/recco-le-spiagge-libere-superano-il-test/) e apparso nei giorni scorsi, mi permetto di aggiungere che lo Staff del Sindaco si è dimenticato di scrivere che tutto è funzionato bene perché a Recco erano presenti sugli arenili quattro gatti. I turisti genovesi, ben informati anche dalla vostra preziosa testata, onde evitare sanzioni e costrizioni ormai fuori luogo, hanno scelto altri lidi. Anche gli altri Comuni del Golfo Paradiso si sono dissociati dalle azioni di misure di sicurezza intraprese dalla cittadina capitale della gastronomia. Succede così che nei confinanti paesi si è tornati alla quasi normalità con spiagge e negozi aperti e operativi con un bel rilancio dell’economia; probabilmente raccolgono anche persone che prima vedevano in Recco la principale meta di una giornata di svago e shoppping. Recco è diventato un fortino inaccessibile dove all’interno la popolazione è soggiogata da un clima di terrore degno di una dittatura e mi stupisce che alcune categorie, anche di una certa valenza (commercianti, ristoratori) non abbiano ancora pensato a qualche manifestazione di protesta.