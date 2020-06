Sono 18 a lavagna i tratti di spiaggia libera che il Comune deve gestire e non ha le risorse per farlo. Sull’albo pretorio del Comune sono indette diverse manifestazioni di interesse per gestire alcune delle spiagge libere. La richiesta viene avanzata ai soli concessionari che dovranno presentare domanda entro il 15 giugno, in ritardo quindi rispetto all’inizio della stagione iniziata ieri. Il bando non parla di contributi ai concessionari.

Pubblichiamo il testo di uno di questi ‘bandi’

*****

Affidamento gratuito fino al termine della stagione balneare 2020 ovvero fino al 30/09/2020, della seguente spiaggia libera individuata tra il pennello nr. 12 ed il pennello nr. 13, Lido 17 avente superficie di circa 1700 mq e capienza indicativa di 595 presenze determinate considerando 113 nuclei familiari e 142 unità individuali.

Oggetto dell’affidamento

I soggetti affidatari dovranno:

garantire i servizi di sanificazione secondo le disposizioni di cui alle ordinanze regionali di riferimento;

adottare adeguate misure di comunicazione e sensibilizzazione volte a favorire il rispetto delle norme del distanziamento sociale;

garantire l’accesso libero e incondizionato agli utenti delle spiagge libere, fatta salva l’osservanza degli obblighi e della normativa in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, nei limiti della capienza e nel rispetto del distanziamento sociale e comunque nel rispetto delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative allegata all’ordinanza del Presidente della Regione Liguria num. 30/2020.

Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico esclusivamente i titolari di concessioni demaniali marittime presenti sul territorio comunale.

Domanda di partecipazione

Alla domanda di partecipazione i soggetti interessati dovranno allegare:

copia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante della ditta istante;

indicazione degli estremi del provvedimento di concessione demaniale;

Criteri di valutazione delle domande

Le domande pervenute verranno valutate sulla base della vicinanza della concessione alla spiaggia libera e all’anzianità di rilascio della concessione.

In caso di parità fra due richiedenti che posseggono identico titolo demaniale rilasciato nella medesima data, si procederà al sorteggio delle domande.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Lavagna HYPERLINK “http://www.comune.lavagna.ge.it/” www.comune.lavagna.ge.it dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC entro le ore 12.00 di lunedì 15 giugno 2020 all’indirizzo PEC del Comune: HYPERLINK “mailto:postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it” postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

AGGIUDICAZIONE

Si aggiudicherà i servizi oggetto del presente avviso pubblico l’operatore che avrà dimostrato di possedere i requisiti richiesti di cui al punto 5. In caso di parità si procederà all’affidamento mediante estrazione a sorte.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, come da informativa consultabile al link HYPERLINK “http://www.comune.lavagna.ge.it/privacy” http://www.comune.lavagna.ge.it/privacy .

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:

– sito web del Comune www.comune.lavagna.ge.it

– sito web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente”

– pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line.

Il Dirigente Settore Servizi Tecnici Territoriali

Dott.ssa Lorella Cella