Chiavari: raccolta fondi per creare un pollaio in Senegal

Da Giacomo Arrigo Antonini, Rotaract Golfo del Tigullio, riceviamo e pubblichiamo

Non permettiamo al coronavirus di inghiottire il villaggio di Santhie Mbaye Sy. Con questo obbiettivo, il Rotaract Golfo del Tigullio, partner giovanile del Rotary International, ha dato vita ad una raccolta fondi virtuale sulla piattaforma al fine di sostenere la Missione dei Padri Scolopi per aiutare il villaggio Santhie Mbaye Sy.

Si tratta di un villaggio in Senegal composto da 330 persone, i cui mezzi di sopravvivenza sono l’agricoltura e la pastorizia, ma che si sono dovute fermare a causa delle misure di contenimento del coronavirus.

La raccolta fondi è stata suddivisa in due fasi.

La prima è servita a reperire il denaro necessario all’acquisto di quei prodotti alimentari urgenti che permettessero alla popolazione del villaggio di sopravvivere alla carestia causata dal coronavirus. L’incessante lavoro del Club per trovare fondi e la pronta risposta dei donatori ha permesso, in poco più di 72 ore, di raggiungere il primo traguardo, fissato a 1.000,00 euro, e mettere in sicurezza le risorse alimentari della popolazione per i prossimi sei mesi.

La seconda trance della raccolta, che è tutt’ora la sfida che il Rotaract Golfo del Tigullio sta portando avanti, è di raccogliere ultimi fondi per sostenere la realizzazione di un pollaio per il villaggio. Con il ricavato si darà la possibilità di avviare gli scavi e realizzare le fondamenta della struttura. Sostenere la costruzione del pollaio è molto importante perché in futuro la popolazione potrà usufruire direttamente dai commercianti locali e così si creerà un circolo virtuoso che permetterà al villaggio di sopravvivere. Inoltre, la struttura del pollaio sosterrà alcuni pannelli solari già reperiti che potranno garantire energia pulita e costante alle piccole case di Santhie Mbaye Sy

Il Rotaract Golfo del Tigullio vuole ringraziare tutti coloro che hanno preso a cuore l’iniziativa contribuendo, sia economicamente, sia condividendo tramite messaggi e profili social, ma il lavoro è ancora tanto e i ragazzi non sono intenzionati a fermarsi.

Chiunque voglia conoscere e sostenere questa causa può visualizzare la campagna a questo link https://www.gofundme.com/f/villaggio-santhie-mbaye-sy, oppure contattare il Presidente del Rotaract Golfo del Tigullio per qualsiasi informazione alla e-mail Golfodeltigullio.club@rotaract2032.it

“Ricco non è colui che possiede, ma colui che dà, colui che è capace di dare” (Karol Wojtyla)