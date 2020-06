Chiavari: “Intitoliamo il Ponte a Rosanna Benzi”

Da Alessandro Pasquetti, portavoce del Comitato Tigullio Possibile riceviamo e pubblichiamo

La proposta da “Liguria Possibile”, il Coordinamento regionale dei Comitati territoriali di Possibile”Tutti, in un momento della nostra vita possiamo essere gli altri”. In questa frase di Rosanna Benzi si racchiude un messaggio che è un monito, un invito a ricordare che se tutti coloro che negli anni hanno avuto ruoli gestionali o decisionali nella manutenzione del Ponte Morandi avessero scelto di pensare agli altri, a tutte le persone comuni che ci passavano sopra o che ci lavoravano e ci vivevano sotto,magari non saremmo qui a discutere su se e come intitolare la nuova infrastruttura sul Fiume Polcevera. Un modello da proporre come esempio per Genova, per la Liguria, per l’Italia, per l’Europa: pensare di prendersi cura degli “altri” quindi del bene comune per impedire di arrivare alle emergenze ed ai disastri.Non è solo per questo messaggio che ci piacerebbe poter legare al ricordo e alle parole di Rosanna Benzi, della quale ricorre l’anno prossimo il 30.esimo anniversario della morte, il nuovo viadotto Polcevera.Non è il solo aspetto di connessione che leggiamo con la figura di Rosanna, Donna Europea nell’anno 1989, scrittrice, giornalista, polo e simbolo della cultura genovese e nazionale, che dalla sua stanza e dal suo polmone d’acciaio nell’ospedale San Martino di Genova, diventata la sua casa dall’età di 17 anni a seguito della poliomelite, un virus questo che abbiamo ora debellato, creò una comunità, uscì attraverso gli altri. Rosanna, da tutte le sue difficoltà, dal suo essere donna e disabile,affetta da un inesauribile vizio di vivere, è ripartita per rinascere, come dovrebbe fare Genova e la Liguria che sanno lottare e si sanno rialzare, facendosi comunità.E non per ultimo perchè è una donna, come tutte coloro che ancora oggi stanno aspettando che le società cambino nei loro confronti e che nell’emergenza della pandemia rischiano di essere espluse dai luoghi di lavoro, o di sprofondare nelle gabbie di un lavoro agile dovendosi trovare a gestire, in casa, cure familiari, lavoro e carriera.

I familiari delle vittime hanno manifestato a mezzo stampa la volontà che possano essere i cittadini a scegliere il nome per il nuovo viadotto, magari con il loro contributo.Per questo Liguria Possibile manifesta prima di tutto a loro prima che a qualsiasi altro, il proprio pensiero e la propria proposta, lasciandoli liberi di valutare e scegliere, Rosanna Benzi avrebbe voluto così.