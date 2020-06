Chiavari: due nuove ‘isole’ automatizzate nel centro storico, ecco dove

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Salgono a sei le isole ecologiche automatizzate presenti sul territorio del Comune di Chiavari. Dopo piazza Verdi, via Marana, largo Pessagno – via Entella, via Marsala, ieri l’installazione, effettuata dai tecnici di Aprica, in via Botti e in via Doria. L’attivazione è prevista tra qualche giorno.

Dotate di un impianto di videosorveglianza e di un sensore che indica il livello di riempimento dei singoli cassonetti, le ecoisole permettono il conferimento h24 delle frazioni specifiche (carta e cartone, imballaggi in plastica e metallo, secco residuo e organico) mediante l’apertura tramite tessera sanitaria o codice fiscale.

Per utilizzarle è necessario strisciare la tessera sanitaria nell’apposito dispositivo (una sola volta anche per più operazioni da effettuare), sfiorare il sensore dello sportello in cui si ha intenzione di gettare la spazzatura, attendere l’apertura dello stesso, conferire il rifiuto differenziato e aspettare la chiusura dello sportello (verrà emesso un segnale acustico al termine delle operazioni).

«Le isole automatizzate rappresentano un’integrazione del sistema di raccolta rifiuti porta a porta presente nel centro storico che ha dato, in questo anno e mezzo, ottimi risultati dal punto di vista della qualità e quantità di conferimento. Adesso verranno attivati controlli a campione per verificarne il corretto utilizzo e, nel caso, applicare le relative sanzioni – fa

sapere l’assessore alla nettezza urbana, Massimiliano Bisso – Gli impianti, ricaricati grazie all’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici installati, entreranno in funzione nei prossimi giorni».