Chiavari: covid, le persone guarite sono salite a 137

Con l’apertura delle “frontiere” regionali, siamo entrati nella fase 3. Nonostante il tanto ottimismo governativo i dati sul coronavirus non sembrano avere un calo significativo. Tuttavia sarebbero peggiori i dati di un report quotidiano sulla disoccupazione e sulla disperazione.

A Chiavari, poco meno di 30.000 residenti, il sindaco Marco Di Capua informa quotidianamente sui dati covid cittadini: “Le persone in isolamento fiduciario sono 20 (1 in meno rispetto a ieri). Di queste, 15 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 20 (1 in più rispetto a ieri).

Di queste 20, 17 sono in isolamento fiduciario al loro domicilio (compresi gli ospiti del Torriglia) mentre sono 3 le persone che sono ricoverate in ospedale.

Delle 17 persone che sono al loro domicilio, 11 sono pazienti del Torriglia e 6 sono le persone positive a casa loro.

Abbiamo avuto 1 guarigione e 2 nuovi positivi.

Il numero dei chiavaresi guariti sale a 137 da inizio pandemia.

Possiamo uscirne solo se tutti facciamo la nostra parte, con più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole”.