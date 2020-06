Carasco: uffici comunali riaperti su prenotazione

A Carasco hanno riaperto gli uffici comunali il cui accesso però dovrà avvenire esclusivamente tramite appuntamento o via mail nelle giornate e nell’orario stabilito; telefono (0185/350793) e subito l’interno dell’ufficio che si vuole contattare riportato nella tabella sottostante oppure inviare una mail all’indirizzo indicato. I cittadini dovranno accedere agli uffici previo appuntamento indossando la mascherina. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °. Negli uffici sarà ammessa la presenza massima di due persone che dovranno rispettare le distanze interpersonali di sicurezza, potranno igienizzarsi le mani utilizzando i detergenti presenti in ogni piano dell’edificio.