Bogliasco-Pieve Ligure: Atp e le corse frazionali

Dal prossimo 15 giugno, Atp Esercizio aumenterà le corse frazionali e di

linea anche in quelle zone dove amministrazioni e utenti avevano chiesto

un rafforzamento del servizio. Le novità coincideranno con l’introduzione

dell’orario estivo. Per quanto riguarda il golfo Paradiso, è di qualche

giorno fa l’incontro tra i responsabili Atp e i rappresentanti dei Comuni

di Bogliasco e Pieve Ligure, interessati da un rafforzamento delle linee

frazionali, che durante la fase del lockdown erano state serviti con la

modalità “Chiamabus”. «Ho incontrato il sindaco di Bogliasco, Gianlugi

Brisca, e il vice sindaco di Pieve Ligure, Federico Baggio, che avevano

chiesto più corse per le zone collinari. Abbiamo accolto in pieno le

richieste e anzi siamo andati oltre le previsioni, visto che il ritorno

delle linee frazionali di Sessarego e San Bernardo a Bogliasco, e di

quella tra Pieve Bassa e Pieve Alta, sarà esteso anche alle giornate

festive» – dice Roberto Rolandelli, direttore d’esercizio. La stessa

richiesta e la stessa risposta positiva riguarderà anche alcune linee

della Valle Scrivia: la linea tra Avosso e Savignone via Casella, e la

linea tra Bromia, Creto e Genbova va Montoggio. La novità è stata

comunicata nel corso di un incontro con il vicesindaco di Savignone, Anna

Cecchini. Altri cambiamenti saranno comunicate nei prossimi giorni, mentre

il “Chiamabus” resterà comunque attivo, dopo aver dimostrato una notevole

efficacia e un buon gradimento da parte dei passeggeri nella Fase 1 e

nella Fase 2 del lockdown. Si ricorda, a questo proposito, che il servizio

di trasporto a prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì con modulazione

giornaliera dalle 5 alle 19, telefonando al numero verde 800499999 attivo

dalle ore 88 alle 12 da lunedì a sabato. Va anche ricordato che la

prenotazione va effettuata entro il giorno precedente in trasporto.