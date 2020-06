Avegno: “Mancata approvazione delle aliquote” “

Da Margherita Ceravolo e Paolo Pinna – Gruppo Consiliare Attiva Avegno, riceviamo e pubblichiamo

Con uno stringato avviso pubblicato sul sito istituzionale, l’amministrazione di Avegno ha comunicato ai cittadini che “Non essendo state ancora approvate le aliquote IMU 2020 i contribuenti in fase di pagamento della prima rata possono versare la somma pagata nella rata di acconto dell’anno 2019” senza informare che la scadenza resta fissata alla data del 16 giugno prossimo.

Come gruppo consiliare Attiva Avegno abbiamo chiesto già in un mese fa la convocazione di un consiglio Comunale urgente proprio per l’approvazione dei piani finaziari IMU-Tasi-Tari in quanto ritenevamo fondamentale fissare anche una proroga della scadenza della prima rata delle imposte per venire incontro alle famiglie, attività commerciali e produttive in conseguenza delle difficoltà economiche derivanti all’emergenza sanitaria Covid-19.

L’amministrazione guidata dal Sindaco Canevello non ha chiarito quindi che la responsabilità di non aver approvato le tariffe Imu per l’anno in corso e non aver previsto una proroga della scadenza della prima rata (che avremmo proposto) è dovuta esclusivamente all’inerzia ormai cronica della sua azione amministrativa nonché all’incapacità di venire incontro ai reali bisogni dei propri cittadini.