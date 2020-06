Ad Avegno è stata programmata una nuova distribuzione di mascherine. Domani venerdì 5 giugno dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 per i residenti di Avegno zona Comune e centro, Salto, Vescina e Pietrafitta

presso la sede della Pro Loco sita in Via delle Mimose

Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 per i residenti di Testana presso il locale campo sportivo.