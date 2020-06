In qualche zona la pioggia battente è arrivata in anticipo. Ricordiamo che Arpal ha emanato l’allerta gialla per temporali che nelle province di Savona e Imperia inizierà alle 8 e cesserà alle 18. Nel Golfo Paradiso, Tigullio, Cinque Terre ed entroterra l’allerta inizierà alle 8, ma terminerà a mezzanotte.

Nell’allerta sono coinvolti i bacini piccoli e medi di tutte le zone.