Aerei: pochi voli e prezzi folli, Regione contro Alitalia

“È una vergogna che Alitalia abbia così poco riguardo per Genova, per la Liguria e per tutte quelle zone che fanno riferimento all’aeroporto Cristoforo Colombo proprio in un momento in cui il Governo ha predisposto un investimento cospicuo nei confronti della compagna aerea seppur essa sia in amministrazione straordinaria. È assurdo che una città importante come Genova, che ha il primo porto d’Italia, sia completamente tagliata fuori dalle linee di Alitalia”. L’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Gianni Berrino esprime tutto il suo dissenso nei confronti della compagnia di bandiera auspicando che riveda i collegamenti con l’aeroporto di Genova.

“Faccio presente che per andare da Genova a Roma Alitalia predispone solo il volo delle 15.10 che arriva alle 16.50 a Fiumicino mentre da Roma a Genova esiste solo quello delle 13.20 che arriva al Colombo alle 14.25. Orari inconciliabili tra loro – sottolinea l’assessore – e che obbligano chi ha (ad esempio) una riunione di lavoro nella Capitale, a dovervi soggiornare perché è impossibile andare e tornare nella stessa giornata”.

“Inoltre questi voli hanno prezzi folli e fuori mercato. Ho fatto una media dei costi dei biglietti e ho verificato che nella settimana dal 7 al 13 giugno prossimi il prezzo medio per andare a Roma è di 162 euro mentre per tornare a Genova è di 215 euro. Quindi se una persona dovesse essere a Roma il martedì mattina dovrebbe partire da Genova il lunedì e tornare il pomeriggio successivo spendendo ben 430 euro più il pernottamento. Qualora invece non riuscisse a prendere il volo di ritorno delle 13.20 sarebbe addirittura costretta a dormire una seconda notte a Roma! La Liguria non si merita questo e Alitalia non può permettersi di trattare in questa maniera i genovesi e i liguri”, conclude Berrino.