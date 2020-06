‘Santa’: l’8 giugno aprono tutti i parchi cittadini

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Oggi è cominciata la Fase 2b; con il buon senso e senza farci vincere dalle paure, siamo pronti ad accogliere chiunque vorrà venire a Santa Margherita Ligure._

Coronavirus. A Santa Margherita Ligure le persone positive comunicate da Asl4 sono zero; 1 persona in sorveglianza attiva e 6 in “quarantena” perché rientrati dall’estero.

Oggi il Sindaco ha firmato una nuova ordinanza che revoca quelle precedenti, riapre da oggi la Pista di Corte e il Parco degli Elfi, dal 8 giugno tutti gli altri parchi cittadini; conferma l’uso delle mascherine nei luoghi chiusi e in coda o in attesa di bus e treni ma anche all’aperto nel Centro Storico e in tutti i casi in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

La nuova ordinanza e le altre informazioni le trovate sulla nostra pagina informativa https://bit.ly/3cUmop6