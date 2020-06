Polemica a San Fruttuoso per l’affollamento in spiaggia e banchina e per i mancati controlli. In una mail un lettore lombardo, in riferimento alle foto pubblicate, sottolinea: “A noi ‘milanesi’ ieri era ancora vietato l’accesso in Liguria, il mancato distanziamento era tutto genovese”.

Polemica a parte, da mezzanotte è caduto il divieto di trasferimento tra regioni e in Liguria dovrebbero arrivare i benvenuti ospiti “foresti”. La Fase 3 è iniziata.