San Fruttuoso: “La spiaggia sarà a numero chiuso”

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le comunicazioni serali del sindaco Francesco Olivari



Buona sera a tutte e tutti,

per oggi resta invariata la situazione sanitaria (3 persone positive al Covid-19 e una in isolamento al proprio domicilio perché rientrata dall’estero). Chiarisco ancora una volta che non ci viene comunicato come o dove venga contratto il virus ma vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Ieri la spiaggia di San Fruttuoso è stata meta di numerosissimi bagnanti e non sono state rispettate le norme che tutti ben conosciamo e che sono comunque indicate su ogni spiaggia e scogliera del territorio comunale. La situazione non può certamente ripetersi e saranno quindi presi provvedimenti in merito. Sarebbe possibile monitorare gli accessi via mare, ma risulta difficoltoso controllare gli innumerevoli accessi dai sentieri: per esempio ieri il numero delle persone arrivate via terra è stato decisamente superiore a quello dei passeggeri trasportati via mare. Si è deciso quindi di istituire un numero chiuso per gli accessi alla spiaggia: purtroppo non c’è altra soluzione per regolamentare l’afflusso in un borgo come San Fruttuoso. Sarà stabilito un numero massimo di postazioni spiaggia e verranno individuati dei percorsi prestabiliti per i visitatori del borgo in maniera tale da evitare assembramenti. Nei prossimi giorni verranno diffusi tutti i dettagli.

Per quanto riguarda le spiagge del centro, il Comune ha completato lo spianamento dell’area di sua competenza e siamo in attesa che i soggetti privati completino la loro parte.

La scaletta nella spiaggia tra Rotonda e Miramare è stata ripristinata come era in programma.

È stato rimosso oggi il cartello capovolto gentilmente segnalato.

L’acqua che fuoriesce dal tubo proviene da una sorgiva ed è stata anche analizzata per avere la conferma che non fosse inquinata.

Infine, per quanto concerne la prossima gestione delle spiagge libere, come comunicato in precedenza, ci sono stati due incontri con concessionari e associazioni che operano sulle spiagge che hanno offerto la massima collaborazione. Devono essere definiti solo alcuni dettagli e comunicheremo le modalità nel tempo più breve possibile. Sicuramente la superficie di spiaggia libera rimarrà invariata rispetto agli anni precedenti ma saranno definiti i numeri dei posti disponibili per ogni singola porzione. Sarà mantenuta l’essenza della spiaggia libera, non sarà quindi possibile prenotare, né occupare spazi con teli senza essere presenti o occupare posti per terzi.

Raccomandando di usare sempre la massima prudenza, vi auguro una buona serata.