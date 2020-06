Regione: “Sostegno agli operatori turistici”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta odierna

Fondi del piano di sviluppo rurale per sostegno ai viticoltori

Juri Michelucci (Italia Viva) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo Valter Ferrando, in cui ha chiesto alla giunta se intende sbloccare parte dei fondi del Piano di Sviluppo rurale da destinare al sostegno dell’attività dei viticoltori. Michelucci ha rilevato che tra i settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus c’è la viticoltura che costituisce un perno fondamentale dell’economia e un valore aggiunto per il territorio. Secondo il consigliere i viticoltori liguri rischiano di perdere l’intero raccolto della scorsa annata a causa della chiusura delle attività di vendita e vivono nell’incertezza per i prossimi mesi.

L’assessore all’agricoltura Stefano Mai ha specificato che non esistono fondi bloccati nel programma di Sviluppo Rurale in quanto sono stati tutti tempestivamente impegnati. L’assessore ha ricordato che a livello nazionale il cosiddetto decreto “Rilancio” ha previsto un fondo di 100 milioni per la viticoltura e che in quella sede, dunque, è possibile trovare risorse e non nel PSR della Liguria.

Riduzione costo tesserini pesca

Juri Michelucci (Italia Viva), ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Valter Ferrando, in cui ha chiesto alla giunta di attivarsi per ridurre il costo dei tesserini per la pesca, prevedendo delle riduzioni dei costi per bambini e pensionati oppure il rinvio a fine anno del pagamento per i tesserini. Michelucci ha ricordato che una recente ordinanza regionale apre ad alcune attività all’aperto, tra cui la pesca e che la cifra diventa maggiormente onerosa per le famiglie più numerose, anche a fronte della crisi economica determinata dal Covid-19.

L’assessore alla pesca Stefano Mai ha spiegato che non c’è un costo per il tesserino, ma l’obbligo di un versamento della tassa annuale di concessione regionale. L’assessore ha sottolineato, inoltre, che i minori di 16 anni sono esenti dal pagamento della tassa, che sono già previste agevolazioni per bambini e anziani e ha assicurato l’impegno della Regione per avvicinare sempre di più i giovani a questa pratica sportiva attraverso ulteriori agevolazioni.

Campagna“Noi, fieri e tenaci” e campagna #orgoglioliguria.

Juri Michelucci (Italia Viva), ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Valter Ferrando, in cui ha chiesto alla giunta i costi della campagna istituzionale Noi, fieri e tenaci” legata alla Liguria, che ha resistito nella fase 1 e che riparte nella fase 2, e la provenienza delle risorse impegnate. Secondo Michelucci la spesa impegnata per la produzione e la diffusione della campagna istituzionale poteva essere impegnata per contribuire a spese più importanti, al momento, come la produzione di ulteriori mascherine gratuite da distribuire alla cittadinanza o il riconoscimento di un bonus economico a tutti gli operatori sanitari, anche non dipendenti ASL.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta con quali fondi è stata finanziata la campagna, lanciata il 4 maggio scorso su un quotidiano locale denominata #orgoglioliguria, che era accompagnata da uno spot per la televisione.

L’assessore ai rapporti con il Consiglio regionale Ilaria Cavo, ha spiegato, per quanto riguarda la campagna “Noi, fieri e tenaci”, che la giunta ha attinto al capitolo del bilancio numero 300 e che il fondo deriva da risorse specifiche, «spese e capitolo di bilancio – ha detto – sono assolutamente coerenti con l’impegno che è stato assunto». L’ammontare – ha aggiunto – è di 64.138 euro, Iva esclusa. «La campagna è stata volta a rimarcare lo spirito dei nostri liguri, lo spirito della fierezza, della tenacia con la quale hanno attraversato tanti momenti, anche quello di questa emergenza e di questo Covid». Cavo ha ricordato che anche altre città e Regioni hanno assunto iniziative analoghe.

Associazioni sportive

Sergio Rossetti (Pd) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali azioni assumerà per destinare nuove risorse a favore del mondo dello sport come – ha detto – ha fatto la Regione Lazio. Secondo Rossetti con l’emergenza Covid – 19 le Associazioni e Società sportive sono tra le realtà più duramente colpite e che i tre filoni importanti e da seguire a sostegno al settore sono aiuti a fondo perduto, interventi di sostegno per la ripresa delle attività e liquidità. Il consigliere ha ricordato che la Regione Lazio stanzia 5 milioni di euro per questo settore rimodulando risorse già destinate al settore sportivo prevedendo – ha detto – anche interventi a fondo perduto per sostenere i canoni di locazione.

L’assessore allo sport Ilaria Cavo ha illustrato, nel dettaglio, quanto è stato fatto dalla giunta a sostegno del settore, attivando risorse che sono state progressivamente implementate per soddisfare tutte le richieste giunte alla Regione. Cavo ha ricordato, fra l’altro, che la Liguria è stata fra le prime regioni ad attivare il fondo rotativo per andare incontro alle esigenze delle associazioni.

Piani di investimento per l’ambiente

Giovanni Battista Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interpellanza, sottoscritta dal collega del gruppo Francesco Battistini, in cui ha chiesto alla giunta perché non ha illustrato nelle sedi opportune il proprio Piano strategico per ottenere un ammontare idoneo dei fondi nazionali ed europei con l’obbiettivo di prevedere un piano di messa in sicurezza dell’intero territorio ligure e non ha comunicato l’intenzione o meno di aprire un tavolo di confronto e di lavoro con tutti gli attori istituzionali e sociali per gestire in maniera efficiente e trasparente i fondi che verranno utilizzati per rendere più sicuro il territorio della Liguria.

L’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone ha ricordato che il presidente Toti, in qualità di commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, il 13 febbraio scorso ha tempestivamente risposto al ministero dell’Ambiente che, due giorni prima, aveva chiesto alle Regioni di fornire proposte di interventi in materia, già dotati di progetto esecutivo, che saranno finanziati attraverso mutui BEI. L’assessore ha fornito al consigliere l’elenco dettagliato degli interventi proposti per un totale di 83 milioni specificando che fino ad oggi non sono giunte dal ministero risposte in merito.

Sostegno agli operatori turistici

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a promuovere presso il Governo interventi per erogare liquidità al settore e una integrazione del Fondo Nazionale Speciale per il Trasporto, a individuare risorse anche nel bilancio regionale. Il documento prevede, fra l’altro, l’istituzione di un tavolo di confronto fra Città Metropolitana, Province, aziende pubbliche di trasporto noleggiatori, cooperative di taxi per integrare il servizio pubblico per rispondere meglio alle esigenze dell’utenza.