Recco nega l’accesso in spiaggia a Salvini

Salvini ha sempre trascorso le vacanze a Recco nella casa di famiglia, a Mulinetti. In questa località, nella spiaggetta sotto l’arcata ferroviaria, ha sempre fatto il bagno durante le vacanze. Ancor oggi ogni volta che arriva a Recco in estate non rinuncia al bagno e a pescare dalla scogliera che delimita la baia a ponente.

Quest’anno il leader della Lega avrà una brutta sorpresa che, se ci fosse una giunta di sinistra, sembrerebbe fatta apposta per fargli dispetto. La spiaggia, infatti, frequentata da pochissime persone, è ora “riservata ai residenti”, gente che abita in zona o , forse, iscritti all’Ardiciocca.”

Salvini per continuare ad accedere alla “sua” scogliera e continuare a fare il bagno a Mulinetti, dovrà prendere la residenza a Recco?

Matteo Salvini a Recco

Il cartello che vieta la spiaggia ai non residenti



La spiaggetta erosa dal mare

Un cartello che vieta l’accesso ai cani

Questo cartello annuncia, anche in inglese, che la spiaggia è libera

Lo stretto accesso alla spiaggia