Recco: “Immaginiamola con una spiaggia ospitale”

Da Immaginarecco e dai suoi consiglieri comunali Marcello Napoli e Sergio Siri riceviamo e pubblichiamo

Tantissime sono state le segnalazioni che ci sono arrivate in questi giorni sul degrado di tutte le spiagge, se così si possono chiamare, libere di Recco. L’amministrazione comunale ha deciso di investire 40.000 euro ed assumere una ditta privata per garantire il distanziamento sociale anticovid quando si poteva affidare l’incarico ai volontari della protezione civile locale, ai giovani, ai bagnini con la collaborazione delle forze di polizia locali. Scelta fatta da molte altre amministrazioni liguri. A Recco invece si è deciso diversamente, a sentir loro, per garantire una “maggior sicurezza”.

Ma non vogliamo anche garantire la sicurezza di stare su una spiaggia pulita senza ferri arrugginiti o pietrame appuntito? Non vogliamo garantire una spiaggia in cui si può stendere un asciugamano senza dover convivere con pendenze inverosimili? Dopo un anno di governo Gandolfo la situazione delle nostre spiagge è indecente, dai frati fino a Mulinetti.

Noi immaginiamo una Recco che possa ritornare ad essere una attrattiva turistica, una realtà degna di essere la capofila nel Golfo Paradiso con la fortuna di avere affianco una delle più note e belle realtà liguri: il Monte di Portofino.

Non vogliamo una Recco trasformata in semplice parcheggio, ma una città virtuosa che possa sfruttare il passaggio e la sosta dei turisti anche nelle realtà gastronomiche e commerciali. Con o senza covid gli altri Comuni si presentano all’inizio dell’estate con delle spiagge perfette. Perché noi no?

Senza la cura del territorio, dei sentieri collinari, della spiaggia, dell’arredo pubblico, la nostra città non può avere un futuro turistico. Il parco, le spiagge e il mare sono un richiamo per il turismo. Così messe sono un motivo per non venire più a Recco