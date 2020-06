Recco: “Dati covid, faremo accesso agli atti dell’Asl 3”

Da Ivana Romano, “Onda” Recco riceviamo e pubblichiamo

Dal 15 marzo, come promesso, abbiamo scelto il silenzio e la collaborazione istituzionale, per non alimentare la confusione creata da social, giornali, trasmissioni televisive, esperti, politici e improvvisati dell’ultimo minuto.

Attraverso un contatto diretto con il Sindaco e in occasione della riunione capi gruppo sono state fatte diverse proposte ed abbiamo espresso con chiarezza il nostro punto di vista:

• Una possibile regolamentazione per evitare le code fuori dai supermercati

• L’attivazione di un telefono solidale per contattare le persone sole costrette a stare a casa.

• Lo stop a tutti gli investimenti per dedicare le risorse a quanto sarà necessario al fine di garantire iservizi sociali, la ripresa dell’attività scolastica e sportiva, il sostegno e il rilancio delle attività produttive.

• Richiesta di inserire nell’ ordine del giorno della riunione capi gruppo l’approfondimento sullo stato dell’iter di approvazione del Piano Regolatore.

• La necessità di promuovere una ricontrattazione degli affitti dei locali commerciali attraverso strumenti incentivanti e tavoli di lavoro fra le parti.

“I numeri…i numeri!”

A seguito del video “terrorizzante” pubblicato da Carlo Gandolfo sulla sua pagina Facebook, vorremmo condividere una riflessione sui tanto discussi e rumoreggiati numeri di casi positivi inerenti al Comune di Recco che l’amministrazione ha deciso di non comunicare.

A noi e a tutti gli altri gruppi consigliari è stato detto che i dati ASL oltre ad arrivare in ritardo non coincidevano con le informazioni risultanti dal confronto con i medici di famiglia e dagli stessi cittadini ma soprattutto erano decisamente sottostimati. Trovandoci nel periodo di massima diffusione del virus con l’obbligo di “restare a casa” abbiamo ritenuto che il comportamento a cui attenersi dovesse essere rigido a prescindere dai numeri. Eravamo anche consapevoli della grave inadeguatezza della ASL nel monitorare la situazione e dare risposte efficaci.



Oggi che la situazione è cambiata e ciascuno può decidere se e quando uscire, crediamo invece che sia assolutamente necessario dare una informazione esatta ai cittadini.

Noi ci siamo attivati per cercare di capire quanto è accaduto attraverso alcuni dati ufficiali forniti dall’Istat e dall’ufficio ambiente del Comune:

– Dal 1 marzo al 15 aprile 2020 sono stati registrati (per qualsiasi causa)15 morti in più rispetto alla media degli anni precedenti.

– Il 13 maggio il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti a seguito di COVID era attivo per 19 famiglie.

– Nel 2019 gli abitanti di Recco nella fascia d’età 30-99 anni erano circa 7.345

Lasciamo agli appassionati i vari approfondimenti in percentuale anche sulla base degli indici nazionali che indicano il rapporto fra infetti e deceduti per COVID.

Faremo comunque una richiesta di accesso agli atti presso la ASL 3 per conoscere il numero di casi registrati ad oggi.

Concludiamo ricordando al nostro Sindaco che se i numeri non sono stati ritenuti significativi nella fase uno, per coerenza dovrebbero rimanere tali anche successivamente. Inoltre il graduale ritorno alla normalità e un aumento di test effettuati porta inevitabilmente ad individuare nuovi casi.

Invitiamo tutti al rispetto delle norme ma dissentiamo; da questo clima di angoscia e paura che viene alimentato da questa tipologia di messaggi, multe salate e vigili in borghese. Il rispetto degli altri ci impone di indossare correttamente la mascherina quando ci troviamo ad incrociare estranei o se siamo in gruppo. Il gel per le mani nella borsa è un’ottima soluzione per disinfettarci spesso quando siamo fuori casa. Solo il buon senso ci può aiutare a convivere con questo virus, muovendoci con attenzione e valutando di volta in volta il margine di rischio che potremo correre facendo una qualsiasi attività quotidiana e sociale.

Il prossimo Consiglio Comunale è stato convocato per il 4 giugno alle h. 9.00 in video conferenza. Tale orario non mi consente di essere presente dovendo necessariamente dare priorità al lavoro.

Una sincera stretta di mano virtuale a tutti.

Ivana Romano