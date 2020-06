RASSEGNA STAMPA. Sulle spiagge prove d’estate

Oggi, mercoledì 3 giugno, auguri a Carlo. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano; Uscio. Parole: cauto (di chi procede con attenzione, prudenza, avvedutezza affinché un comportamento o un’azione diano un risultato vantaggioso; agire con circospezione. Proverbi: “Lacrime di donna, fontana di malizia”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase 2: “Spiagge, primo vero test con l’assalto dei bagnanti. Riviera verso il pienone”; “Affollato l’arenile di Camogli a Recco distanziatori all’opera”; “San Fruttuoso, è invasione, scatta la polemica su web”; “Pasti a domicilio e spazi esterni, i desideri per le vacanze nelle valli”; “Gambatesa al via, afflusso già buono”; “Rifugi presi d’assalto, ora aspettiamo i clienti”; “Fincantieri torna alla piena attività; mensa ripristinata”.

Coronavirus: “Tutti blindati per 70 giorni, nessun contagio nelle Rsa”; “Chiavari, mascherine personalizzate coi colori della città”.

Balneazione: mare ok tra Lavagna e Moneglia.

Sestri Levante: residenti e commercianti, diminuiscono le tariffe. Chiavari: cinghiali in autostrada e in città. Chiavari: il tributo alla Repubblica. Chiavari: 190 morti nei primi cinque mesi, popolazione in aumento. Chiavari: dalla Cei arrivano 530.000 euro.

Rapallo: scuola digitale di eccellenza, concorso alla fase finale.

Camogli;: coppia di anatre a spasso per la città. Camogli: la Costituzione di Ro Marcenaro ai diciottenni. Recco consegna ad Amiu l’ecocentro. Sori: schianto frontale sul monte Cornua, grave ventenne.

Lumarzo: ricordato lo storico discorso di Terracini.