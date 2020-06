Portofino: canoista scomparso, un giallo

Forse ha una soluzione il giallo del canoista scomparso; sul caso indaga la polizia di Stato.

Tutto parte dalla spiaggia di Quinto dove ieri mattina un canoista è partito lasciando il carrello in spiaggia. Proprio la presenza del carrello ancora in spiaggia, ieri alle 20.15, ha fatto scattare l’allarme. Da Luni è partito l’elicottero della Marina in grado di “scandagliare” con un potente faro la superficie del mare e la costa; da Genova unità della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco. Zona delle ricerche, sospese nella notte, l’area Marina di Portofino, probabile meta di tanti canoisti, e il Golfo Paradiso.

Stamattina ricerche riprese dalla Guardia costiera con una motovedetta. La Polizia di Stato nel frattempo, questa mattina, ha fermato una donna che passeggiava nuda e in stato confuisionale nel levante genovese.

Indagini sono in corso per identificarla e capire se può essere la canoista e se è lei, perché non ha fatto ritorno a Quinto in canoa.