Portofino: “A metà giugno ritroveremo la normalità”

Dopo la mareggiata epocale del 29-30 ottobre del 2018 sembrava che Portofino, crollata la strada, dovesse restare isolata per anni; a Natale si riusciva a raggiungere il Borgo in bici e in primavera in auto. L’estate 2019 è stata da record quanto a turisti, maggiori ancora rispetto all’anno del red carpet, il tappeto rosso che collegava il castello di Rapallo alla celebre piazzetta.

Ad aprile c’era chi prevedeva, senza considerare gli effetti nefasti sull’economia, che il lockdown potesse durare fino a settembre. Ieri i genovesi sono tornati massicciamente in Riviera e nel nostro Appennino e oggi Portofino ha praticamente aperto la stagione. I bus di linea stanno portando decine di turisti; tanti arrivano in bici o in auto. Sabato torneranno i battelli. Soprattutto si stanno popolando le ville a metà costa; si spalancano le finestre in molte case che si affacciano in piazzetta e il 19 giugno riaprirà lo Splendido.

Il sindaco Matteo Viacava aveva detto che il Borgo avrebbe aspettato ad aprire negozi e ristoranti il 3 giugno con l’apertura delle frontiere regionali. E così’ è stato. “Nonostante il tempo che non sia dei migliori e sia destinato a peggiorare ulteriormente domani, qualche cosa si è cominciato a muovere – dice il sindaco – e sono sicuro che a metà giugno saremo tornati alla normalità. Ieri si sono viste girare anche molte barche; le previsioni non sono bellissime, ma prima o dopo vedremo anche gli yacht. Comunque siamo intenzionati a proseguire la stagione fino a tutto ottobre; se il tempo ci aiuta fino a novembre”.



Il sindaco Matteo Viacava