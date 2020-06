Dall’ufficio stampa dell’Ospedale San Martino riceviamo e pubblichiamo

Ad ora sono 10 i ricoverati in Malattie Infettive, 1 nelle rianimazioni del Policlinico + 2 pazienti positivi al Covid-19 in sub intensiva (provenienti dalla rianimazione), 2 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 7 al Maragliano.