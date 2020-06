Chiavari. Giardini: “Dallo scolmatore alla colmata”

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale in Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Serata politicamente positiva. Su F.B. ” Avanti Chiavari” comunica che si verificherà la fattibilità della Scolmatore del Rupinaro.

Chiaramente, sarà oggetto di indagini geognostiche e geofisiche.

Con me si sfonda una porta aperta, infatti, la mia politica è sempre stata sulla veridicità dell’attualità del “poter fare”.

Al non realizzabile non ho mai creduto.

Anche Giorgio Canepa appoggia, sottinteso, il depuratore in Colmata, quando al contrario nella sua campagna elettorale “trivellava” ai piedi della collina delle Grazie a Preli raggiungendo la profondità di 70 ( settanta) metri!!!

Ricordo, che per me il depuratore di Vallata in Colmata, che ritenevo una soluzione migliore a quella del Lido, è stata la seconda scelta.

Ero e sono ancora convinto che l’ubicazione ottimale fosse la piana di Carasco.

A questo punto il rappresentante di Partecip@ttiva, che parla di una scuola moderna in Colmata, tanto verde, aree sportive (speriamo che includa anche la mia idea fissa di una pista di atletica regolamentare), mi deve spiegare se si è fatto spiegare, essendo un pezzo forte della maggioranza attuale, un punto basilare.

Dove è come il Sindaco Di Capua e il suo gruppo operativo, pensano di posizionare le condotte che trasportano i liquami dalle vallate a Chiavari?

Di Capua ha sempre sostenuto di escludere via Parma e via Piacenza.

Quanto si auspica di realizzare come opere a servizio della collettività (parcheggio coperto, campus scolastico, verde, attrezzature sportive e chi più ne ha più ne metta), dipende dal grande ” nocciolo ” di dove passeranno le tubazioni che permetteranno di realizzare il depuratore di Vallata in Colmata.