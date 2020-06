Chiavari: “Diga foranea accessibile a ciclisti e pescatori”

Dal Gruppo consiliare “Noi di Chiavari” riceviamo e pubblichiamo

Concedere l’accesso alla diga foranea sia per biciclette e carrozzine sia come spazio in deroga per i pescatori. È quando richiede, attraverso un Ordine del Giorno da discutere in Consiglio Comunale, il Gruppo Consiliare Noi di Chiavari.

Roberto Levaggi, Daniela Colombo e Silvia Garibaldi hanno protocollato oggi la richiesta, anche considerando che «a Lavagna e Sestri Levante sono state trovate soluzioni in deroga di concerto con le capitanerie».

Secondo i tre consiglieri di Noi di Chiavari, «la recente emergenza Covid ha limitato e ancora limita tante piccole attività degli anziani. Eppure esiste la richiesta, da parte di diversi cittadini, di avere spazi accessibili in maniera adeguata e sicura proprio agli anziani (e quindi anche ai disabili) per dedicarsi alla pesca, attività che si può svolgere all’aperto e rispettando il distanziamento sociale. La normativa vigente dà la possibilità di poter pescare dalle spiagge dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 20 alle ore 7, salvo diverse disposizioni delle capitanerie, ma molta gente sosta sulle spiagge fino a tarda ora e i pescatori vengono insultati e cacciati in malo modo. Inoltre essi andrebbero ad aggiungere unità di presenza in un momento in cui l’assembramento sulle spiagge è un problema».

Per questo, anche ritenendo che «per passare dalla spiaggia dei bagni Giardini occorre attraversare una scogliera pericolosa e piena di tende e quant’altro, sede di dormitorio dei senzatetto e che si è pensato di incrementare la possibilità di utilizzo di biciclette in città, intendiamo impegnare il Sindaco e la Giunta a farsi parte attiva, contattando la Capitaneria di Porto e Marina Chiavari e studiando con tali Enti una soluzione rispettosa delle normative vigenti, per fare sì che la diga foranea sia accessibile con biciclette o carrozzine e sia concessa come spazio, anche in deroga, per la pesca dei dilettanti».