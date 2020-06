di Guido Ghersi

La scorsa domenica, in località “Baracca” nel territorio del Comune di Carrodano, in Media Val di Vara, forse per eccessiva pressione, è saltato l’acquedotto che porta l’acqua potabile nelle frazioni di Carrodano Superiore e Mattarana.

Così il sindaco Pietro Mortola, già al settimo mandato, ha chiesto aiuto a tre consiglieri comunali , all’unico operaio del Comune e ad alcuni residenti, che in giornata hanno riparato il guasto: E’ stato un bel momento di comunità !