Camogli: pulcino di gabbiano cade dal tetto, ha un’ala spezzata

di Consuelo Pallavicini

Questa mattina a Camogli, in via della Repubblica, un piccolo di gabbiano è caduto da un tetto. Un’avventura terminata nel pomeriggio con l’arrivo di Silvano e Luciano della Protezione civile locale che lo hanno prelevato per portarlo da una veterinaria di Lavagna. Purtroppo, cadendo, si è rotto un’ala.

“Spero si riprenda anche se non è messo bene; domattina telefonerò per avere notizie – spiega Rosaria Gasperini, autentica amante degli animali – Stamattina mi hanno citofonato per avvisarmi della caduta; sono scesa portando un po’ di granaglie mentre la polizia locale aveva già messo la segnaletica. Il piccolo aveva ancora nel becco un pesciolino; probabilmente è scivolato mentre la madre gli dava da mangiare. Dopo averlo messo in una scatola, sono riuscita a contattare l’inquilino dell’ultimo piano dello stabile, che lo ha riportato sul tetto. Ma dopo un po’ mi hanno avvertito che aveva un’ala rotta, il che significava avere bisogno di cure. Il destino ha voluto che incontrassi Silvano e Luciano ai quali ho domandato cosa si potesse fare. Con grande gentilezza si sono detti subito disponibili a prenderlo e portarlo a Lavagna, terminata la consegna dei pacchi”.