Battelli: nel Tigullio partenza rinviata a sabato

Nel Tigullio i battelli turistici entreranno in funzione solo sabato prossimo. Occorre capire i flussi turistici, verificare i protocolli. Una flottiglia che in piena estate impiegava una cinquantina di persone e che oggi, prima di mettersi in moto deve capire come mettersi in moto e quante imbarcazioni e personale impiegare. L’appuntamento è comunque fissato per sabato prossimo.

Una notizia positiva, tutta da verificare,. è che sarebbe di imminente approvazione il protocollo per l’uso dei pullman turistici che porterebbero nel Tigullio migliaia di turisti con meta finale Portofino e San Fruttuoso.