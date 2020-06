Autostrade: “Alle sentenze va anteposto l’interesse generale”

Dal MoVimento 5 Stelle Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Ora che i confini regionali sono aperti, in Liguria si fanno più che mai pressanti i lavori di messa in sicurezza della rete autostradale. Invitiamo il concessionario a provvedere celermente per consegnare ai liguri autostrade efficienti e soprattutto sicure. Affermare che a nessuno importa il caos in cui versa la nostra rete è dichiarazione mendace. Interessa eccome. In merito, infatti, il premier Conte è stato chiaro, quando ha sottolineato i “molteplici e provati inadempimenti del concessionario”, che senza dubbio peseranno sulla decisone finale. Certamente il lavoro cui è chiamato il Governo in questa fase è oltremodo delicato, soprattutto nell’ottica della ripartenza. Come M5S, attendiamo fiduciosi la decisione dell’esecutivo, certi che sarà nell’interesse di tutti”, dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi commentando le parole di Conte in merito allo stato dell’arte sulla revoca delle concessioni ad Aspi.