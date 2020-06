A-12: stanotte entrata chiusa a Genova Est

Dal sito delle Autostrade

Genova – Entrata Chiusa (Km 4.2 – entrambe le direzioni)

Genova est in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/06/2020 al giorno 04/06/2020 in entrambe le direzioni per lavori.

****



Genova – Uscita Chiusa (Km 4.2 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Genova est e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/06/2020 al giorno 04/06/2020 per lavori.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per interventi di manutenzione nelle gallerie, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Genova est, in uscita e in entrata, da e verso Genova e Sestri Levante, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti consecutive di martedì 2 e mercoledì 3 giugno, con orario 22:00-6:00;

-nelle due notti consecutive di sabato 6 e domenica 7 giugno, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Nervi, sulla stessa A12 o la barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

******



Successive

******



Chiavari – Deviazione (Km 38.3 – direzione: Rosignano)

Deviazione in uscita a Chiavari dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/06/2020 al giorno 05/06/2020 provenendo da Genova per lavori.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione della galleria “Del Forno est”, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 giugno, chi proviene da Genova, sarà obbligatoriamente deviato in uscita alla stazione di Chiavari.

Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà rientrare dalla stessa e riprendere l’itinerario.

*****

Genova – Uscita Chiusa (Km 4.2 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Genova est e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 06/06/2020 al giorno 08/06/2020 per lavori.

*****



Genova – Entrata Chiusa (Km 4.2 – entrambe le direzioni)

Genova est in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 06/06/2020 al giorno 08/06/2020 in entrambe le direzioni per lavori.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per interventi di manutenzione nelle gallerie, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Genova est, in uscita e in entrata, da e verso Genova e Sestri Levante, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti consecutive di martedì 2 e mercoledì 3 giugno, con orario 22:00-6:00;

-nelle due notti consecutive di sabato 6 e domenica 7 giugno, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Nervi, sulla stessa A12 o la barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.